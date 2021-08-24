ФАН узнал о материальном положении найденного мертвым в Москве шамана Кусто

Москва, 24 августа. Экстрасенс и шаман Дардо Кусто, найденный мертвым в столице, оказывал услуги без оформления в статусе ИП. По данным источника ФАН, у него ничего не было в собственности.

В прошлом, шаман изменил имя — семь лет назад его фамилия была Ксто. Как правило, всего передвижения экстрасенса ограничивались Орском, Оренбургом и Москвой. В города он добирался на поезде или автобусе, самолетом почти не пользовался.

У Кусто не было жены и детей. В целом, мужчина жил весьма в стесненных обстоятельствах, несмотря на семинары и консультации. Один раз шаман смог слетать на отдых в Даламан — Турция.

Труп Кусто был обнаружен в комнате хостела в луже крови. На шее была обнаружена рана. Экстрасенс скончался от потери крови.