Попавшей в Московский зоопарк медведице выбрали имя

Москва, 24 августа. Сотрудники Московского зоопарка выбрали имя для якутской белой медведицы. Ее хотят назвать Томпой.
Кличку животному выбирали с помощью онлайн-голосования. Горожане могли предлагать свои варианты в комментариях. За имя Томпа проголосовали 72 тыс. пользователей Сети.
Белую медведицу нашли этой весной. Она вышла к людям недалеко от жилого поселка в Якутии. После этого зверя отправили в зоопарк Москвы.
Ранее стало известно, что в Московский зоопарк привезли птенцов редкого рыбного филина, сообщало РИАМО.