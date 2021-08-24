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Попавшей в Московский зоопарк медведице выбрали имя
Общество
Попавшей в Московский зоопарк медведице выбрали имя
vk.com  /  группа «Ленинградский зоопарк»

Москва, 24 августа. Сотрудники Московского зоопарка выбрали имя для якутской белой медведицы. Ее хотят назвать Томпой.

Кличку животному выбирали с помощью онлайн-голосования. Горожане могли предлагать свои варианты в комментариях. За имя Томпа проголосовали 72 тыс. пользователей Сети.

Белую медведицу нашли этой весной. Она вышла к людям недалеко от жилого поселка в Якутии. После этого зверя отправили в зоопарк Москвы.

Ранее стало известно, что в Московский зоопарк привезли птенцов редкого рыбного филина, сообщало РИАМО.

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