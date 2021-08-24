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Пьяный таксист сбил девушку на самокате в центре Москвы

  /   Обновлено: 24 августа 2021 11:23
Происшествия
Пьяный таксист сбил девушку на самокате в центре Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 24 августа. Нетрезвый водитель такси сбил девушку, пересекающую проезжую часть на самокате в неустановленном для перехода месте. ДТП произошло на дублере Волгоградского проспекта в Москве.

Водитель, управляя автомобилем такси Kia Rio, совершил наезд на женщину, передвигающуюся на самокате. Пострадавшая с различными травмами доставлена в больницу. Информация о ее состоянии уточняется.

Медицинское освидетельствование зафиксировало у водителя такси алкогольное опьянение в момент аварии. Сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств дорожного инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Еще одно ДТП с участием автомобиля такси произошло вчера на юго-востоке Москвы, сообщало РИАМО.

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