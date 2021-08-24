Пьяный таксист сбил девушку на самокате в центре Москвы

Москва, 24 августа. Нетрезвый водитель такси сбил девушку, пересекающую проезжую часть на самокате в неустановленном для перехода месте. ДТП произошло на дублере Волгоградского проспекта в Москве.

Водитель, управляя автомобилем такси Kia Rio, совершил наезд на женщину, передвигающуюся на самокате. Пострадавшая с различными травмами доставлена в больницу. Информация о ее состоянии уточняется.

Медицинское освидетельствование зафиксировало у водителя такси алкогольное опьянение в момент аварии. Сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств дорожного инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Еще одно ДТП с участием автомобиля такси произошло вчера на юго-востоке Москвы, сообщало РИАМО.