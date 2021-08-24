Тело известного экстрасенса Дардо Кусто обнаружено в московском хостеле

Москва, 24 августа. Известный экстрасенс, шаман, участник многочисленных телешоу Дардо Кусто найден мертвым сегодня утром в Москве. Ему было 44 года.

Погибший накануне отпраздновал день рождения и вернулся в хостел, где снимал номер. Администратор гостиницы ночью услышала грохот из номера экстрасенса и позвонила родственнику мужчины.

Позже в номере был найден труп Кусто. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

При жизни Кусто давал консультации звездам шоу-бизнеса, участвовал в таких телепроектах, как «Пусть говорят», «Магия еды», «Суперинтуиция» и других. У него не было своего жилья. Племянник мужчины помог заселиться ему в отель на улице Перовская.