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Тело известного экстрасенса Дардо Кусто обнаружено в московском хостеле

  /   Обновлено: 24 августа 2021 10:28
Происшествия
Тело известного экстрасенса Дардо Кусто обнаружено в московском хостеле
instagram.com  /  @dardokusto

Москва, 24 августа. Известный экстрасенс, шаман, участник многочисленных телешоу Дардо Кусто найден мертвым сегодня утром в Москве. Ему было 44 года.

Погибший накануне отпраздновал день рождения и вернулся в хостел, где снимал номер. Администратор гостиницы ночью услышала грохот из номера экстрасенса и позвонила родственнику мужчины.

Позже в номере был найден труп Кусто. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

При жизни Кусто давал консультации звездам шоу-бизнеса, участвовал в таких телепроектах, как «Пусть говорят», «Магия еды», «Суперинтуиция» и других. У него не было своего жилья. Племянник мужчины помог заселиться ему в отель на улице Перовская.

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Все новости / Происшествия / Тело известного экстрасенса Дардо Кусто обнаружено в московском хостеле
гибель экстрасенс кусто
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