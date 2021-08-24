Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 11:03
11:02
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова поделилась эмоциями от рождения ребенка
11:00
Экономика
Министерства будут работать над снижением перевозочных цен в России
10:59
Происшествия
Делом о сбитой электросамокатом девочке в Сочи занялся Следственный комитет
10:54
Армия
Sohu: российский «Аллигатор» с новой ракетой превратит танки Запада в металлолом
10:51
Армия
Свыше 60 подмосковных предприятий приняли участие в форуме «Армия-2021»
10:50
Экономика
Технические сбои в работе «Яндекса» зафиксированы пользователями
10:49
Общество
Россиянам с ВИЧ объяснили правила вакцинации от COVID-19
10:47
Политика
Пашинян назвал стратегический союз с РФ одним из главных факторов безопасности Армении
10:46
Происшествия
Следователи возбудили дело по факту осквернения мемориала героям ВОВ в Кузбассе
10:45
Общество
Власти Петербурга смягчают ограничения по коронавирусу
Все новости

Samsung Pay включит в список доступных сервисов карту «Тройка»

  /   Обновлено: 24 августа 2021 10:22
Экономика
Samsung Pay включит в список доступных сервисов карту «Тройка»
mosmetro.ru  /  Московский метрополитен

Москва, 24 августа. Виртуальная транспортная карта «Тройка» в качестве эксперимента появится в Samsung Pay на территории Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил в комментарии изданию «Интерфакс», что в городе запускают пилотный проект, который позволит москвичам опробовать карту «Тройка» в Samsung Pay.

Отмечается, что московский мэр Сергей Собянин ранее поставил задачу, которая предполагает создание наиболее комфортных способов оплаты при использовании горожанами местного метрополитена.

По словам Ликсутова, сервисы бесконтактной оплаты становятся популярнее с каждым годом в Москве. Так, если в 2019 году ими пользовалось 30 млн посетителей метро, то в следующем году их число возросло уже до 52 млн человек.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Samsung Pay включит в список доступных сервисов карту «Тройка»
москва samsung pay тройка бесконтактная оплата
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru