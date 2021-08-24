Samsung Pay включит в список доступных сервисов карту «Тройка»

Москва, 24 августа. Виртуальная транспортная карта «Тройка» в качестве эксперимента появится в Samsung Pay на территории Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил в комментарии изданию «Интерфакс», что в городе запускают пилотный проект, который позволит москвичам опробовать карту «Тройка» в Samsung Pay.

Отмечается, что московский мэр Сергей Собянин ранее поставил задачу, которая предполагает создание наиболее комфортных способов оплаты при использовании горожанами местного метрополитена.

По словам Ликсутова, сервисы бесконтактной оплаты становятся популярнее с каждым годом в Москве. Так, если в 2019 году ими пользовалось 30 млн посетителей метро, то в следующем году их число возросло уже до 52 млн человек.