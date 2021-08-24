Полиция начала проверку после избиения родителей мальчика с аутизмом в метро Москвы

Москва, 24 августа. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после конфликта родителей 12-летнего мальчика с 17-летним подростком и его семьей.

Инцидент произошел в электричке на станции метро «Румянцево». Мать ребенка обратилась в полицию и рассказала, что семья с 17-летним подростком зашли в вагон и грубо потребовали от ее 12-летнего сына пододвинуться, чтобы они все втроем смогли сесть. Поскольку ребенок страдает заболеванием, он не смог быстро этого сделать. Не дожидаясь выполнения просьбы, школьник уселся прямо на ребенка сверху.

Между родителями разгорелся конфликт. В него вмешались очевидцы, которые разняли дерущихся. Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Медэкспертиза зафиксировала ушибы мягких тканей, ссадины и синяки у потерпевших. Идет проверка.

Приезжие устроили массовую драку на улице Твардовского в Москве. Она продолжалась до тех пор, пока не приехали сотрудники правоохранительных органов.