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Мосгорсуд отменил домашний арест Дружининой по делу о торговле детьми

  /   Обновлено: 24 августа 2021 09:55
Происшествия
Мосгорсуд отменил домашний арест Дружининой по делу о торговле детьми
mos-gorsud.ru  /  Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Москва, 24 августа. Постановление о домашнем аресте гинеколога Алены Дружининой было отменено. Решение принял Мосгорсуд. Он направил материалы на рассмотрение в Пресненский районный суд.

Адвокаты ранее указывали на жесткость меры пресечения. Правоохранители направляли ходатайство об аресте врача.

По мнению следствия, фигурантка связана с нелегальным бизнесом по торговле детьми. Малышей вынашивали суррогатные матери, затем новорожденных продавали иностранцам. В прошлом году в одной из московских квартир были найдены пять детей, выношенных для продажи, в том числе китайским гражданам, сообщало РИАМО.

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суд арест гинеколог
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