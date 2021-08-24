Мосгорсуд отменил домашний арест Дружининой по делу о торговле детьми

Москва, 24 августа. Постановление о домашнем аресте гинеколога Алены Дружининой было отменено. Решение принял Мосгорсуд. Он направил материалы на рассмотрение в Пресненский районный суд.

Адвокаты ранее указывали на жесткость меры пресечения. Правоохранители направляли ходатайство об аресте врача.

По мнению следствия, фигурантка связана с нелегальным бизнесом по торговле детьми. Малышей вынашивали суррогатные матери, затем новорожденных продавали иностранцам. В прошлом году в одной из московских квартир были найдены пять детей, выношенных для продажи, в том числе китайским гражданам, сообщало РИАМО.