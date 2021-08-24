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Спортивный кластер и детская площадка появятся в Гольяновском парке Москвы

  /   Обновлено: 24 августа 2021 09:39
Общество
Спортивный кластер и детская площадка появятся в Гольяновском парке Москвы
mos.ru  /  Официальный сайт мэра и правительства Москвы

Москва, 24 августа. Новое общественное пространство появится на востоке столицы в рамках благоустройства Гольяновского парка, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Футбольное поле, корт для большого тенниса и площадки для игры в волейбол и баскетбол появятся в парке. Более двух тыс. кустарников и порядка 200 деревьев высадят на территории общественного пространства. Также специалисты обновят дороги и установятся дополнительное освещение, говорится в сообщении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил завершить работы по ремонту дорог в регионе до наступления поздней осени. Более 46 тыс. ям уже устранили в регионе с конца мая, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Обновление Репинского сквера в центре Москвы планируют завершить ко Дню города, рассказал вице-мэр города Петр Бирюков. Скамейки и фонари в стилистике 1940-х годов появятся в этом районе столицы.

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москва благоустройство гольяновский парк
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