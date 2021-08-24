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Завершается строительство пересадки на станции «Проспект Вернадского» в Москве

  /   Обновлено: 24 августа 2021 09:37
Общество
Завершается строительство пересадки на станции «Проспект Вернадского» в Москве
wikipedia.org  /  Stolbovsky/ CC BY-SA 4.0

Москва, 24 августа. Строительство пересадки между станциями Большой кольцевой линии метро столицы и «Проспектом Вернадского» практически завершено.

Монтаж железобетонных конструкций окончен более чем на 80%. Строители уже уложили 80 кубометров бетона из запланированных 430. К тому же ведутся отделочные работы. Что касается станции «Проспект Вернадского» на Сокольнической линии, она открылась для пассажиров 23 августа.

«Более чем наполовину выполнен демонтаж проемов в несущей стене, а готовность железобетонных конструкций составляет уже свыше 90%», — заявил заммэра Андрей Бочкарев.

Работы по благоустройству метрополитена ведутся и в Петербурге. Сейчас специалисты приводят в порядок вестибюль станции «Технологический институт-1», пишет spbdnevnik.ru. Его откроют для пассажиров к концу года. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры и Дирекция транспортного строительства выступают заказчиками реконструкции.

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