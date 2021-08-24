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Северо-Восточную хорду Москвы введут в эксплуатацию через год
Общество
Северо-Восточную хорду Москвы введут в эксплуатацию через год
mos.ru  /  Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москва, 24 августа. Связку Северо-Западной и Северо-Восточной хорд в российской столице сдадут раньше проектного срока, заявил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В рамках рабочей поездки он посетил строящийся участок автомагистрали от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда. Строительство Северо-Восточной хорды в полном объеме планируется завершить в 2022 году, отметил Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время ведется строительство двух последних участков Северо-Восточной хорды: от Открытого до Ярославского шоссе, и от Дмитровского до Ярославского шоссе», — подчеркнул он.

Общая протяженность Северо-Восточной хорды составит 35 километров. Она станет частью системы скоростных магистралей, готовность которой составляет около 60%. Речь идет об объединении Северо-Западной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о начале строительства последнего тоннеля Большой кольцевой линии метро. Это один из главных проектов столичного транспортного узла. Работы на пяти тоннелях БКЛ метро, вероятно, завершатся к концу года.

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москва строительство хорда
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