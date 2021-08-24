Температура до плюс 21 градуса тепла ожидается в Москве во вторник

Москва, 24 августа. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ожидается во вторник в Москве, информирует Гидрометцентр.

Днем в российской столице ожидается от 19 до 21 градуса тепла. Ночью температура опустится до семи градусов.

В Москве ожидается западный, северо-западный ветер до пяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Синоптики прогнозируют в Подмосковье от 17 до 22 градусов тепла. В ночные часы ожидается похолодание до четырех градусов.

Ранее сообщалось, что летняя погода в Центральной России сохранится еще на неделю. Температура будет близкой к норме.