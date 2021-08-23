Жилье на рынке элитной недвижимости Москвы заметно подорожало в течение лета

Москва, 23 августа. Элитное московское жилье, находящееся в центре столицы, заметно подорожало за летний период.

Увеличение стоимости отмечено даже в самом дорогом районе города — Тверском. Там с мая цена вторичного жилья класса люкс выросла на 12,5%. Теперь стоимость квадратного метра в Тверском районе составляет 2,3 млн рублей. На второе место с ценой за «квадрат» около 1,5 млн рублей вышли Хамовники.

Управляющий партнер компании «Юргенева Риэлти» Елена Юргенева объяснила, что повышение цен элитного жилья идет вслед за более бюджетными сегментами рынка. А дорожать объекты из данной категории будут еще минимум шесть месяцев, пишет «Коммерсант».

Россияне все чаще стали интересоваться жильем на курортах. Спрос на недвижимость, находящуюся возле моря, вырос за последние два года на 170%.