Жители Москвы в 2020 году забрали из приютов три тысячи животных

Москва, 23 августа. Международный день бездомных животных отметили 21 августа. Так, первый в мире приют для собак появился в 1695 году на территории Японии.

На сегодняшний день в российской столице функционируют 22 приюта для животных. Они основаны частными лицами и действуют на благотворительных началах. Также огромную помощь таким организациям оказывают волонтерские движения.

Одновременно с ними в Москве действуют 13 муниципальных приютов. В течение прошлого года в добрые руки горожан передали три тысячи животных.

Как ранее сообщалось, два больших приюта для животных построят в Санкт-Петербурге по инициативе губернатора Александра Беглова. Городская администрация также выделяет субсидии для частных приютов. За текущий год они уже получили 5 млн рублей.