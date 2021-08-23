Суд в Москве отправил под домашний арест Мазура по делу о продаже детей

Москва, 23 августа. Пресненский районный суд отправил под домашний арест главу агентства суррогатного материнства Сергея Мазура по делу о продаже детей.

Следователь просил суд назначить обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, однако ходатайство было отклонено. Мазур будет находиться под домашним арестом до 20 октября 2021 года, говорится в сообщении пресс-секретаря суда.

Генерального директора агентства репродуктивного консалтинга «Ферти Хелп» и соучредителя стоматологической клиники «Медэко» Сергея Мазура задержали в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми. По версии следствия, он является членом преступного сообщества.