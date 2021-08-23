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Прокуратура взяла на контроль дело об избиении постояльцев пансионата в Реутове

  /   Обновлено: 23 августа 2021 18:10
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль дело об избиении постояльцев пансионата в Реутове
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Москва, 23 августа. Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ненадлежащего обращения с постояльцами дома престарелых в Реутове.

Фигуранткой дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, стала сотрудница учреждения. В Сети была опубликована видеозапись, на которой она оскорбляет беспомощного пожилого мужчину, лежащего на полу, и бьет его тряпкой.

Кадрами заинтересовались сотрудники правоохранительных органов и прокуратура. В ходе проверок в работе пансионата были выявлены нарушения.

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прокуратура дом престарелых реутов
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