Прокуратура взяла на контроль дело об избиении постояльцев пансионата в Реутове

Москва, 23 августа. Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ненадлежащего обращения с постояльцами дома престарелых в Реутове.

Фигуранткой дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, стала сотрудница учреждения. В Сети была опубликована видеозапись, на которой она оскорбляет беспомощного пожилого мужчину, лежащего на полу, и бьет его тряпкой.

Кадрами заинтересовались сотрудники правоохранительных органов и прокуратура. В ходе проверок в работе пансионата были выявлены нарушения.