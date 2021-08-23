СК возбудил дело после сообщений о жестоком обращении с пенсионерами в пансионате Реутова

Москва, 23 августа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы пансионата в Реутове после информации в социальных сетях о жестоком обращении с пожилыми людьми.

В интернете кто-то опубликовал запись о том, что пожилые люди в специализированном пансионате подвергаются жестокому обращению, а персонал не оказывает им надлежащий уход. Прокуратура столицы провела проверку нарушений прав пенсионеров, которые проживают в частном учреждении Подмосковья.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции при помощи мониторинга соцсетей нашли видеоролик, на котором одна из сотрудниц учреждения кричит на пенсионера и бьет его тряпкой.