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Объявленного в розыск за смертельное ДТП задержали в Шереметьево
Происшествия
Объявленного в розыск за смертельное ДТП задержали в Шереметьево
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 августа. Мужчину, объявленного в международный розыск за смертельное ДТП, задержали в столичном аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники транспортной полиции при содействии НЦБ Интерпола поймали гражданина, прибывшего в Россию из Германии, рассказала Волк.

По версии следствия, в октябре прошлого года подозреваемый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2114.

В результате аварии погибли четыре человека, было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Спустя несколько месяцев предполагаемый виновник скрылся от правоохранителей.

Незадолго до этого в Геленджике задержали сотрудника полиции, объявленного в розыск по подозрению в превышении полномочий.

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