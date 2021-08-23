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В Чертаново водитель остановил движение, чтобы перевести бабушку через дорогу

  /   Обновлено: 23 августа 2021 16:57
Общество
В Чертаново водитель остановил движение, чтобы перевести бабушку через дорогу
pixabay.com

Москва, 23 августа. Хозяин черной Kia остановился перед пешеходным переходом в Чертаново и перевел старушку с тростью на другую сторону трассы.

Автомобилист остановил движение посреди дороги, чтобы помочь пожилой женщине. Мужчина выскочил из своей машины и подбежал к пенсионерке, которая в этот момент стояла в центре шоссе. Он протянул руку бабушке в шляпке, а затем повел ее на другую сторону дороги.

Старушка, подходя к тротуару, что-то сказала водителю. Вероятно, она поблагодарила его за помощь. После мужчина сел в машину и поехал по своим делам.

Напомним, десятилетний житель Калининграда погасил часть ипотеки родителей с помощью продажи цыплят. В итоге школьнику удалось собрать 50 тысяч рублей самостоятельно.

 

 

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