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Под Москвой обнаружен радиоактивный лес
Происшествия
Под Москвой обнаружен радиоактивный лес
Невские Новости  /  Яна Сайдашева

Москва, 23 августа. В окрестностях подмосковного города Электросталь обнаружен лес, в котором уровень радиации в 200 раз превышает максимально допустимый.

О своем визите в зараженный лес рассказал председатель общественной организации «Общественный градостроительный совет» Максим Козловский. Как сообщают «Вести Подмосковья», он в своем TikTok продемонстрировал показатели дозиметра, который держал в руках во время этой прогулки. Цифры на шкале достигали 10 тысяч микрорентген в час. Оптимальным для жизни считается показатель 20 микрорентген в час. Верхний порог допустимого уровня радиации — 50 микрорентген в час.

Максим Козловский был немало удивлен, что всего в пятидесяти километрах от Москвы в лесу фиксируется столь высокий уровень радиации, и с иронией предостерег жителей области от сбора грибов в этом небезопасном месте.

Ранее ФАН рассказывал, как восстанавливаются флора и фауна в окрестностях Чернобыля. Например, биологи используют зону отчуждения в качестве заповедника.

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радиация радиоактивность лес рентген заражение
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