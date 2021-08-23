Под Москвой обнаружен радиоактивный лес

Москва, 23 августа. В окрестностях подмосковного города Электросталь обнаружен лес, в котором уровень радиации в 200 раз превышает максимально допустимый.

О своем визите в зараженный лес рассказал председатель общественной организации «Общественный градостроительный совет» Максим Козловский. Как сообщают «Вести Подмосковья», он в своем TikTok продемонстрировал показатели дозиметра, который держал в руках во время этой прогулки. Цифры на шкале достигали 10 тысяч микрорентген в час. Оптимальным для жизни считается показатель 20 микрорентген в час. Верхний порог допустимого уровня радиации — 50 микрорентген в час.

Максим Козловский был немало удивлен, что всего в пятидесяти километрах от Москвы в лесу фиксируется столь высокий уровень радиации, и с иронией предостерег жителей области от сбора грибов в этом небезопасном месте.

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