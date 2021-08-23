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Соучредитель стоматологической клиники задержан в Москве по делу о продаже детей
Происшествия
Соучредитель стоматологической клиники задержан в Москве по делу о продаже детей
 /  Пресс-служба управления на транспорте по Северо-Западному федеральному округу

Москва, 23 августа. Сотрудники полиции задержали в рамках уголовного дела учредителя стоматологической клиники «Медэко» Сергея Мазура. Он обвиняется в торговле детьми. СК просит арестовать фигуранта.

СК установил, что гендиректор «Ферти Хелп» и один из соучредителей стоматологической клиники «Медэко», которая оказывает помощь при экстракорпоральном оплодотворении, является участником преступного сообщества. Оно занималось продажей детей, рожденных от суррогатных матерей. СК просит арестовать мужчину до 20 октября.

Житель Китая по фамилии Се продал своего двухлетнего сына ради путешествия с новой женой. Мужчина получил опеку над сыном после развода с матерью ребенка. Чтобы избавить себя от забот, Се продал мальчика бездетной паре за 24,4 тысячи долларов и на эти деньги отправился в путешествия вместе с супругой.

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