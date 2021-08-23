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Московский суд отправил украинского бизнесмена в тюрьму из-за взятки

  /   Обновлено: 23 августа 2021 16:02
Происшествия
Московский суд отправил украинского бизнесмена в тюрьму из-за взятки
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Москва, 23 августа. Пресненский суд Москвы вынес приговор украинскому коммерсанту Павлу Климцу за покушение на дачу особо крупной взятки. Также сроки получили еще двое фигурантов уголовного дела.

Следствие установило, что мужчина намеревался дать взятку судьям. За деньги бизнесмен хотел снять арест со своего предприятия — крымского винно-коньячного завода. В этом ему хотели помочь двое молодых людей, которые попросили за свои услуги 80 тысяч долларов. Суд также рассматривал дела в отношении менеджера Андрея Грохольского.

В итоге девять лет колонии строгого режима получил украинский предприниматель Павел Климец. Еще двое фигурантов дела — Юлия Самойлова и Андрей Грохольский — получили восемь и пять лет колонии общего режима соответственно.

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