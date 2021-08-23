Жалобу на приговор блогеру Mellstroy рассмотрят 13 сентября

Москва, 23 августа. Апелляцию, которую подала потерпевшая сторона, рассмотрят 13 сентября 2021 года. Ранее Андрея Бурима, более известного как Mellstroy, приговорили к исправительным работам и штрафу.

Жалобу на приговор рассмотрит Пресненский районный суд Москвы. Заседание пройдет в 10:00 по московскому времени. Ранее суд признал виновным Бурима в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ. Мировой суд Пресненского района приговорил блогера к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.

Инцидент с участием Андрея Бурима произошел в октябре 2020 года. Тогда во время онлайн-трансляции молодой человек на камеру ударил головой об стол модель Алену Ефремову. Однако для блогера подобное поведение не редкость. На его YouTube-канале не раз появлялся контент с демонстрацией насилия и девиантного поведения.