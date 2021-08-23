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Следователи начали проверку по факту крушения самолета-амфибии в Подмосковье

  /   Обновлено: 23 августа 2021 14:09
Происшествия
Следователи начали проверку по факту крушения самолета-амфибии в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 23 августа. Следственный комитет инициировал проверку после жесткой посадки воздушного судна в подмосковной Коломне.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку в районе Коломны и перевернулся. Видео с места происшествия появилось в распоряжении ФАН. В качестве одной из возможных причин падения самолета в реку рассматривается ошибка пилотирования. Кому принадлежит воздушное судно, пока не сообщается. Известно, что при падении никто не пострадал.

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