Следователи начали проверку по факту крушения самолета-амфибии в Подмосковье

Москва, 23 августа. Следственный комитет инициировал проверку после жесткой посадки воздушного судна в подмосковной Коломне.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку в районе Коломны и перевернулся. Видео с места происшествия появилось в распоряжении ФАН. В качестве одной из возможных причин падения самолета в реку рассматривается ошибка пилотирования. Кому принадлежит воздушное судно, пока не сообщается. Известно, что при падении никто не пострадал.