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Появились кадры с места падения самолета-амфибии в Москву-реку

  /   Обновлено: 23 августа 2021 12:51
Происшествия
Появились кадры с места падения самолета-амфибии в Москву-реку
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 августа. Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку в районе Коломны и перевернулся. Видео с места происшествия появилось в распоряжении ФАН.

На кадрах видно, что часть воздушного судна ушла под воду. По предварительным данным источника ФАН в экстренных службах, никто из членов экипажа не погиб.

В качестве одной из возможных причин падения самолета в реку рассматривается ошибка пилотирования. Кому принадлежит воздушное судно, пока не сообщается. На месте работают спасатели, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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