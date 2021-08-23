Появились кадры с места падения самолета-амфибии в Москву-реку

Москва, 23 августа. Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку в районе Коломны и перевернулся. Видео с места происшествия появилось в распоряжении ФАН.

На кадрах видно, что часть воздушного судна ушла под воду. По предварительным данным источника ФАН в экстренных службах, никто из членов экипажа не погиб.

В качестве одной из возможных причин падения самолета в реку рассматривается ошибка пилотирования. Кому принадлежит воздушное судно, пока не сообщается. На месте работают спасатели, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.