Водитель Mercedes сбил трехлетнего мальчика на самокате в Москве

Москва, 23 августа. Несовершеннолетний пострадал в результате ДТП на Бирюлевской улице. На мальчика, который передвигался на самокате, наехала иномарка.

По некоторым данным, двухколесное средство ехало по проезжей части. В это время водитель Mercedes совершил наезд. В результате малыша госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.

Дорожный инцидент с участием электросамоката произошел на перекрестке улиц Рабоче-Крестьянской и Профсоюзной в Волгограде. В результате аварии пострадали двое, среди них есть ребенок.