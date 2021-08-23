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Водитель Mercedes сбил трехлетнего мальчика на самокате в Москве

  /   Обновлено: 23 августа 2021 12:23
Происшествия
Водитель Mercedes сбил трехлетнего мальчика на самокате в Москве
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Москва, 23 августа. Несовершеннолетний пострадал в результате ДТП на Бирюлевской улице. На мальчика, который передвигался на самокате, наехала иномарка.

По некоторым данным, двухколесное средство ехало по проезжей части. В это время водитель Mercedes совершил наезд. В результате малыша госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.

Дорожный инцидент с участием электросамоката произошел на перекрестке улиц Рабоче-Крестьянской и Профсоюзной в Волгограде. В результате аварии пострадали двое, среди них есть ребенок.

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