Самолет-амфибия рухнул в Москву-реку в районе Коломны

Москва, 23 августа. Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку неподалеку от Коломны. Информацию об инциденте подтвердили в ГУ МЧС по Московской области.

Воздушное судно село на воду и перевернулось. Информации о состоянии членов экипажа и причинах ЧП пока не поступало, сообщили ФАН в ведомстве.

Незадолго до этого на востоке Турции потерпел крушение российский самолет-амфибия Бе-200, арендованный для борьбы с природными пожарами. На борту находились четверо российских военнослужащих и трое граждан Турции, никто их них не выжил.