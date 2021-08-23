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Самолет-амфибия рухнул в Москву-реку в районе Коломны

  /   Обновлено: 23 августа 2021 12:20
Происшествия
Самолет-амфибия рухнул в Москву-реку в районе Коломны
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 августа. Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку неподалеку от Коломны. Информацию об инциденте подтвердили в ГУ МЧС по Московской области.

Воздушное судно село на воду и перевернулось. Информации о состоянии членов экипажа и причинах ЧП пока не поступало, сообщили ФАН в ведомстве.

Незадолго до этого на востоке Турции потерпел крушение российский самолет-амфибия Бе-200, арендованный для борьбы с природными пожарами. На борту находились четверо российских военнослужащих и трое граждан Турции, никто их них не выжил.

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