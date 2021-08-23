Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 11:58
11:56
Происшествия
Житель Сочи решил отомстить собаке и избил ее битой
11:56
Происшествия
Самолет-амфибия рухнул в Москву-реку в районе Коломны
11:55
Экономика
Концепцию по развитию электрокаров утвердили в Кабмине РФ
11:52
Происшествия
Хулиган распылил огнетушитель в лицо полицейского в Климовске
11:47
Общество
В России заразились коронавирусом еще 19 454 человека
11:46
Общество
Состоялся релиз мультфильма «Ведьмак: Кошмар волка» от Netflix
11:44
Происшествия
Президента Казахстана попросили наказать виновных в нападениях на русскоязычных граждан
11:44
Армия
В Минобороны РФ подчеркнули важность укрепления военного сотрудничества с Мьянмой
11:44
Общество
Кошачий специалист: самое главное о профессии фелинолога
11:43
Происшествия
ОНФ пожаловался на затягивание дела блогера-мошенника из Волгограда
Все новости

Столичная полиция проверяет сообщения о минировании рейса Москва — Кипр

  /   Обновлено: 23 августа 2021 11:09
Происшествия
Столичная полиция проверяет сообщения о минировании рейса Москва — Кипр
pxhere.com

Москва, 23 августа. Правоохранители организовали проверку по факту угроз взрыва самолета рейса Москва — Кипр. По некоторым данным, телефонный террорист звонил из гостевого дома в Азербайджане.

Экстренные службы получили информацию о возможной взрывчатке накануне. Оперативникам сразу же удалось установить местоположение злоумышленника. При проверке выяснилось, что по данному адресу находится гостевой дом посольства Азербайджана, он относится к территории иностранного государства. Данные сразу же поступили в охрану дома.

В посольстве уточняют, что такие граждане там не проживали. Стражи порядка будут устанавливать личность преступника. Все обстоятельства и детали происшествия выясняются.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Столичная полиция проверяет сообщения о минировании рейса Москва — Кипр
самолет москва минирование
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru