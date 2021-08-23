Столичная полиция проверяет сообщения о минировании рейса Москва — Кипр

Москва, 23 августа. Правоохранители организовали проверку по факту угроз взрыва самолета рейса Москва — Кипр. По некоторым данным, телефонный террорист звонил из гостевого дома в Азербайджане.

Экстренные службы получили информацию о возможной взрывчатке накануне. Оперативникам сразу же удалось установить местоположение злоумышленника. При проверке выяснилось, что по данному адресу находится гостевой дом посольства Азербайджана, он относится к территории иностранного государства. Данные сразу же поступили в охрану дома.

В посольстве уточняют, что такие граждане там не проживали. Стражи порядка будут устанавливать личность преступника. Все обстоятельства и детали происшествия выясняются.