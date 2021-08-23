Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 08:53
08:52
Общество
Сильные ливни начнутся на востоке Приморья 24 августа
08:52
Происшествия
Мошенники выудили больше 4 миллионов рублей у двух жительниц Камчатки
08:49
Видео
«Нафтогаз» готов продлить контракт с «Газпромом». События дня
08:40
Общество
Дачникам посоветовали поливать некоторые овощи мыльной водой
08:33
Происшествия
Амурский тигр загрыз человека в селе Хабаровского края
08:32
Политика
МИД России оценил вероятность отключения страны от системы SWIFT
08:31
Общество
Движение по тоннелю дамбы ограничат в Петербурге из-за ремонта
08:29
Политика
Байден объяснил свое решение вывести войска из Афганистана
08:19
Общество
Жители Приморья ждут рекомендаций о старте повторной вакцинации от COVID-19
08:18
Политика
Лавров оценил взаимодействие России и Венгрии в борьбе с пандемией
Все новости

Москвичам пообещали тепло до 30 градусов к концу недели

  /   Обновлено: 23 августа 2021 07:38
Общество
Москвичам пообещали тепло до 30 градусов к концу недели
Агентство городских новостей Москва

Москва, 23 августа. Пришедшая неделя ожидается относительно не теплой, однако к выходным температура воздуха в Москве повысится почти до 30 градусов.

Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, в понедельник и вторник в столичном регионе прогнозируется +19-21 градусов тепла. В среду немного похолодает — +17, также ожидаются дожди. Ночью столбики термометров опустятся до +5-10 градусов.

Однако в четверг, благодаря приближающемуся антициклону, в Москве температура воздуха повысится до +26-27 градусов, вероятность дождя также сохраняется, сказала синоптик в интервью «Российской газете».

Недавно руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, в каких российских регионах были побиты температурные рекорды на прошлой неделе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Москвичам пообещали тепло до 30 градусов к концу недели
москва прогноз лето
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru