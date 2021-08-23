Москвичам пообещали тепло до 30 градусов к концу недели

Москва, 23 августа. Пришедшая неделя ожидается относительно не теплой, однако к выходным температура воздуха в Москве повысится почти до 30 градусов.

Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, в понедельник и вторник в столичном регионе прогнозируется +19-21 градусов тепла. В среду немного похолодает — +17, также ожидаются дожди. Ночью столбики термометров опустятся до +5-10 градусов.

Однако в четверг, благодаря приближающемуся антициклону, в Москве температура воздуха повысится до +26-27 градусов, вероятность дождя также сохраняется, сказала синоптик в интервью «Российской газете».

Недавно руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, в каких российских регионах были побиты температурные рекорды на прошлой неделе.