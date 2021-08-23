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Риэлторы зафиксировали бум на московском рынке съемного жилья

  /   Обновлено: 23 августа 2021 06:27
Экономика
Риэлторы зафиксировали бум на московском рынке съемного жилья
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 23 августа. Ажиотажный спрос наблюдается на рынке арендных квартир в Москве. Количество сделок в августе увеличилось на 150% по сравнению с июлем.

В августе прошлого года спрос был ниже на 125%. В последнем летнем месяце 2019 года — на 40%. На это указала управляющий директор сети офисов недвижимости МИЭЛЬ Мария Жукова.

Причину бума на рынке жилья назвала глава департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. Это связано, по ее словам, с возвращением людей из отпусков и приездом абитуриентов, а также с постепенным возвращением города к нормальной жизни.

«В привычном режиме работают рестораны, кафе, малый бизнес активно нанимает специалистов на постоянную работу. Рост спроса начался уже в конце июля и существенно активизировался в августе», — подчеркнула Мищенко в беседе с изданием Forbes.

Эксперты рынка недвижимости ранее указали на повышение стоимости аренды комнат в России. Цены за год увеличились на 6,6%.

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