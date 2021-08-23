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Стали известны новинки выставки «Армия-2021»
Армия
Стали известны новинки выставки «Армия-2021»
Пресс-служба Вертолеты России

Москва, 23 августа. Заместитель главы ВКС генерал-полковник Юрий Грехов назвал новинки, которые будут представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в подмосковной Кубинке.

Грехов сообщил, что на выставке представят ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-35М. По его словам, на форуме также продемонстрируют транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВА, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщик Су-34, штурмовик Су-25СМЗ, ракетоносцы Ту-160 и Ту-95. Замглавы ВКС сообщил, что покажут и тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и модернизированный самолет А-50У, передают «Известия».

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов сказал, что на выставке представят корабельный дистанционно-управляемый модуль «Нарвал». По его словам, на форуме также покажут корабль поддержки проекта 15550 «Хаски». При этом концерн «Калашников» презентует ракету С-8Л.

Также на выставке представят бронемашину-амфибию из семейства «Тигр». Эта техника является новым российским плавающим многофункциональным бронеавтомобилем.

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