В Москве фотограф вел съемку из багажника мчащейся иномарки

Москва, 22 августа. Оператор выбрал опасный способ работы, ведя съемку из багажника автомобиля. При этом иномарка быстро передвигалась по трассе.

Инцидент случился на Ленинградском проспекте. Очевидцы публикуют кадры, снятые из окна другого автомобиля. На видеозаписи заметно, что фотограф снимает едущий мотоцикл. Байкер при этом ехал достаточно близко к машине. Скорее всего, произошедшим заинтересуется полиция.

В Москве завели дело на капитана катера Махкамова. Он обвиняется в гибели пятилетнего мальчика. Мужчина решил совершить маневр на разворот, в результате был допущен крен катера. В этот момент пятилетний мальчик вылетел за борт. В итоге он умер в карете скорой помощи.