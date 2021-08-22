Дети босиком спасались из горящего ТЦ 4DAILY в Мытищах

Москва, 22 августа. Малолетние босиком спасались из горящей детской комнаты в ТЦ 4DAILY в Подмосковье. Об этом рассказали очевидцы пожара.

По их словам, сначала загорелись батуты в детской комнате торгового центра. Большая часть детей была вынуждена босиком выбегать с места возгорания. Пламя распространилось настолько быстро, что через пару минут за спинами убегающих посетителей был уже черный и едкий дым.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, которое охватило десять квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Правоохранители выяснят причины и обстоятельства инцидента.

Напомним, посетителей двух баз отдыха в районе озера Глухое, а также жителей садового товарищества «Мирный» эвакуируют. Причиной тому стал крупный лесной пожар в Свердловской области.