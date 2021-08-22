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Собянин заявил, что 97% москвичей довольны работой центров «Мои документы»
Общество
Собянин заявил, что 97% москвичей довольны работой центров «Мои документы»
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 августа. Работой центров государственных услуг в Москве «Мои документы» довольны 97% пользователей, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Качество работы столичных центров высоко оценили 97% посетителей, что является потрясающим результатом. Об этом глава города написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он рассказал, что первые центры в столице открыли десять лет назад. Это позволило улучшить уровень предоставления услуг жителям.

Горожане стали меньше стоять в очередях и ходить по разным инстанциям. Теперь практически все необходимые услуги можно получить в одном окне. Отделы МФЦ расположены в каждом районе Москвы, дополнил Собянин и поблагодарил сотрудников организации за работу.

Центры «Мои документы» в российской столице вернулись к привычному графику работы, сообщалось ранее. МФЦ снова принимают посетителей без предварительной записи.

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собянин мфц мои документы
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