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Мужчина погиб после вооруженного нападения на рынке «Фуд-сити» в Новой Москве

  /   Обновлено: 22 августа 2021 15:46
Происшествия
Мужчина погиб после вооруженного нападения на рынке «Фуд-сити» в Новой Москве
prok-murmansk.ru  /  Прокуратура Мурманской области

Москва, 22 августа. Правоохранители приступили к выяснению обстоятельств убийства человека на рынке «Фуд-сити» в Новой Москве.

Согласно имеющимся данным, мужчина скончался после того, как него напал вооруженный злоумышленник. Погибший, предположительно, может быть уроженцем Азербайджана. Личность подозреваемого до сих пор не была установлена. Другие подробности уточняются.

Ранее рынок «Фуд-сити» нередко становился местом конфликта лиц, причастных к криминальному миру. Кроме того, неоднократно сотни мигрантов протестовали там против повышения цен на аренду торговых помещений.

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рынок новая москва фуд-сити
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