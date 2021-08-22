Неизвестные вынесли весь товар из магазина презервативов в Москве

Москва, 22 августа. Ограбление магазина, специализирующегося на продаже презервативов, произошло в российской столице. Полиция устанавливает личности подозреваемых.

Продавщица пришла на работу и обнаружила, что кто-то унес из торгового помещения все средства контрацепции. Она обратилась в правоохранительные органы, по данному факту проводится проверка.

Незадолго до этого сотрудница новокузнецкого интим-бутика дала отпор грабителю. Злоумышленник ворвался в помещение и потребовал передать ему всю выручку, однако женщина не растерялась и отбилась от него резиновой секс-игрушкой.