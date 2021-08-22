Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 16:13
16:13
Армия
США привлекли гражданскую авиацию для эвакуации людей из Афганистана
16:09
Общество
Жительницу Красноярского края наградили «Ладой» за крупнейший томат в истории города
16:06
Армия
В США рассказали о главных слабостях Пентагона перед Россией
16:03
Происшествия
Полеты Ми-38 приостановили после крушения Ил-112В в Подмосковье
16:01
Шоу-бизнес
Пластический хирург объяснил, как Софии Ротару удается сохранять молодость в 74 года
16:00
Видео
Спортивную площадку на Камчатке за два миллиона рублей разрушил дождь
15:59
Экономика
Ангела Меркель озвучила сроки окончания зависимости Европы от импорта газа
15:58
Весь мир
Глава ЦАР заявил о возобновлении работы над программой разоружения
15:56
Общество
Украинцы оскорбили режиссера Терри Гиллиама из-за оговорки на кинофестивале в Одессе
15:56
Происшествия
Число погибших при землетрясении на Гаити увеличилось до 2207
Все новости

Неизвестные вынесли весь товар из магазина презервативов в Москве
Происшествия
Неизвестные вынесли весь товар из магазина презервативов в Москве
pixabay.com  /  PD

Москва, 22 августа. Ограбление магазина, специализирующегося на продаже презервативов, произошло в российской столице. Полиция устанавливает личности подозреваемых.

Продавщица пришла на работу и обнаружила, что кто-то унес из торгового помещения все средства контрацепции. Она обратилась в правоохранительные органы, по данному факту проводится проверка.

Незадолго до этого сотрудница новокузнецкого интим-бутика дала отпор грабителю. Злоумышленник ворвался в помещение и потребовал передать ему всю выручку, однако женщина не растерялась и отбилась от него резиновой секс-игрушкой.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Неизвестные вынесли весь товар из магазина презервативов в Москве
москва ограбление презервативы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru