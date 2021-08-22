Утопавший мужчина не дождался МЧС и уплыл на теплоходе после спасения на Москве-реке

Москва, 22 августа. Мужчина, тонувший в Москве-реке, смог выжить благодаря экипажу теплохода, который проплывал мимо него. Как удалось выяснить, на место выезжали сотрудники МЧС.

Инцидент произошел возле Краснохолмского моста, недалеко от станции метро «Павелецкая». Получив сообщение о ЧП, спасатели выдвинулись на место. Однако их помощь не потребовалась, так как мужчина забрался на прогулочный теплоход «Москва 85», экипаж которого заметил утопающего.

Также известно, что после инцидента мужчина не обращался к медикам. Кроме того, он не оставлял никаких данные о себе сотрудникам МЧС, сообщает источник ФАН в экстренных службах.