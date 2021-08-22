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Экипаж прогулочного теплохода спас тонущего мужчину из Москвы-реки

  /   Обновлено: 22 августа 2021 15:17
Общество
Экипаж прогулочного теплохода спас тонущего мужчину из Москвы-реки
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 22 августа. Утопающего в Москве-реке мужчину спас мимо проплывающий теплоход. Инцидент произошел возле Краснохолмского моста.

Недалеко от станции метро «Павелецкая» в столице произошло ЧП. Экипаж прогулочного теплохода «Москва-85» заметил утопающего в Москве-реке мужчину.

Пострадавшему с водного транспорта скинули спасательный круг, после этого гражданина с рюкзаком притянули к судну, сообщил источник ФАН. Правоохранители выясняют, как москвич оказался в судоходном фарватере.

Двое детей, оставшиеся без присмотра родителей, чуть не утонули в Чижовском озере. Проходящий мимо мужчина спас мальчиков.

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