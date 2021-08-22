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Самолет Ташкент — Москва уведомил о проблемах с закрылками при заходе на посадку

  /   Обновлено: 22 августа 2021 14:16
Происшествия
Самолет Ташкент — Москва уведомил о проблемах с закрылками при заходе на посадку
pixabay.com  /  ID 12019

Москва, 22 августа. Командир самолета Uzbekistan Airways, выполнявшего рейс Ташкент — Москва, сообщил о проблемах с закрылками при заходе на посадку.

Все экстренные службы аэропорта Домодедово были приведены в готовность. Boeing-787 благополучно приземлился, никто не пострадал, сообщил ФАН источник в организации воздушного движения.

Незадолго до этого сигнал о проблемах с противообледенительной системой поступил от командира воздушного судна Qatar Airways, вылетевшего в Доху из российской столицы. Во время набора высоты сработал датчик неисправности противообледенительной системы.

 

 

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москва домодедово uzbekistan airways
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