Прокуратура начала проверку по факту ДТП со скорой в Москве

Москва, 22 августа. Прокуратура организовала проверочные мероприятия по факту аварии с участием скорой помощи. Все произошло в Бабушкинском районе на пересечении улиц Менжинского и Енисейской.

Прокуратура установила контроль за ходом и результатами доследственной проверки, сообщила ФАН пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, участниками аварии стали кроссовер и машина скорой помощи. После столкновения скорая перевернулась. Пострадали двое медиков. Точное количество получивших травмы, причины и обстоятельства аварии уточняются.

Ранее источник Федерального агентства новостей (ФАН) сообщил, что жизни медработников сейчас ничего не угрожает. По предварительным данным, виновником аварии является водитель немецкой иномарки Volkswagen.