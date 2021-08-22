Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 13:04
13:02
Общество
«Правильный путь»: Чебыкин отметил успехи Беглова в сфере строительства соцучреждений
13:02
Происшествия
Минивэн после столкновения с Ford вылетел в толпу пешеходов в Петербурге
13:01
Происшествия
Командир «боинга» Qatar Airways сообщил о неполадке во время рейса Москва— Доха
13:00
Видео
На Нью-Йорк надвигается ураган «Генри». События дня
12:54
Экономика
Укладка «Северного потока — 2» завершена в экономической зоне Дании
12:50
Происшествия
Солиста «Пошлой Молли» отпустили из полиции после задержания в Геленджике
12:47
Политика
ВСУ развернули комплекс РЭБ «Буковель» у линии соприкосновения в Донбассе
12:44
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту ДТП со скорой в Москве
12:43
Политика
Глава МИД Украины заявил, что Россия может смело переносить столицу в Крым
12:43
Экономика
Эксперт О'Нил оценил перспективы доллара на фоне ситуации в Афганистане
Все новости

Водитель Volkswagen мог спровоцировать ДТП со скорой в Москве

  /   Обновлено: 22 августа 2021 12:06
Происшествия
Водитель Volkswagen мог спровоцировать ДТП со скорой в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 августа. Медики, находившиеся в автомобиле скорой помощи, которая перевернулась после столкновения с иномаркой на северо-востоке Москвы, получили легкие травмы.

Источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах сообщил, что жизни медработников сейчас ничего не угрожает. По предварительным данным, виновником аварии является водитель немецкой иномарки Volkswagen. Скорая помощь ехала с включенными проблесковыми маячками.

Ранее сообщалось, что автомобиль скорой перевернулся после столкновения с Volkswagen на пересечении улицы Менжинского и Енисейской возле станции метро «Бабушкинская».

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Водитель Volkswagen мог спровоцировать ДТП со скорой в Москве
авария свао Бабушкинская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru