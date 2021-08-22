Водитель Volkswagen мог спровоцировать ДТП со скорой в Москве

Москва, 22 августа. Медики, находившиеся в автомобиле скорой помощи, которая перевернулась после столкновения с иномаркой на северо-востоке Москвы, получили легкие травмы.

Источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах сообщил, что жизни медработников сейчас ничего не угрожает. По предварительным данным, виновником аварии является водитель немецкой иномарки Volkswagen. Скорая помощь ехала с включенными проблесковыми маячками.

Ранее сообщалось, что автомобиль скорой перевернулся после столкновения с Volkswagen на пересечении улицы Менжинского и Енисейской возле станции метро «Бабушкинская».