Кратковременные дожди ожидаются в Москве 22 августа

Москва, 22 августа. Облачная погода с прояснениями ожидается в российской столице в воскресенье, 22 августа. В городе местами пройдут кратковременные дожди.

Погода в Москве будет формироваться под влиянием тыловой части циклона. Столбики термометров в столице покажут от 21 до 23 градусов тепла. В Московской области температура воздуха составит от +18 до +23 градусов.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Показатель атмосферного давления составит 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон 22 августа будет спокойный.

Жителей Ленинградской области в воскресенье, 22 августа ожидает дождливая погода, которая будет сопровождаться грозами. Об этом ранее предупредили представители регионального ГУ МЧС России. Температура воздуха составит 20 градусов тепла.