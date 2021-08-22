Трех человек разыскивают после убийства мужчины на севере Москвы

Москва, 22 августа. Правоохранители ведут розыск 18-летней девушки и двух мужчин 32 и 37 лет, подозреваемых в убийстве москвича на севере столицы.

Стражи порядка обнаружили труп 28-летнего мужчины после вскрытия одной из квартир на улице Адмирала Макарова, сообщил источник ФАН. На теле зафиксировали следы насильственной смерти и колото-резаные раны.

Злоумышленников распознали по камерам видеонаблюдения. Силовики продолжают вести поиски подозреваемых в преступлении.

Ранее сотрудники полиции задержали четверых сатанистов, подозреваемых в ритуальных убийствах, сообщало издание URA.RU. Помимо этого, двое из них обвиняются в покушении на сбыт наркотиков.