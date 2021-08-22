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Пожар площадью тысяча квадратных метров ликвидировали в Подмосковье

  /   Обновлено: 22 августа 2021 08:48
Происшествия
Пожар площадью тысяча квадратных метров ликвидировали в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Москва, 22 августа. Мощный пожар разгорелся на складе в Рузском районе Подмосковья. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили открытое горение на территории склада. В результате пожара произошло обрушение кровли. Эвакуация не потребовалась, люди самостоятельно покинули здания до приезда спасателей.

Участие в тушении пожара принимали 75 человек и 21 единица техники. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, информация о пострадавших не поступала.

В Новой Москве сотрудники пожарной службы ликвидировали возгорание в двухэтажном здании склада с алкоголем. Площадь горения составила 200 квадратных метров.

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пожар подмосковье мчс россии
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