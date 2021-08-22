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Сдавшая ЕГЭ в восемь лет Алиса Теплякова хочет окончить МГУ за два года

  /   Обновлено: 22 августа 2021 07:51
Общество
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет Алиса Теплякова хочет окончить МГУ за два года
ru.wikipedia.org  /  Тара-Амингу

Москва, 22 августа. Девочка-вундеркинд Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в восемь лет. Юная москвичка допустила, что сможет получить диплом МГУ раньше положенного срока.

Алиса Теплякова успешно сдала выпускные экзамены в школе и прошла вступительные испытания на психфак Московского госуниверситета. Но на бюджет она не поступила. Отец вундеркинда уже подписал договор, чтобы москвичка могла учиться на платной основе.

Девочка стала гостьей эфира на телеканале НТВ. Ведущий предупредил Алису, что она сможет получить диплом МГУ через пять лет. Этот вопрос удивил москвичку. По словам отца Тепляковой, его дочь сможет окончить вуз и за два года.

Статью о девочке-вундеркинде из Москвы опубликовала британская газета The Times. Авторы материала восхитились историей Алисы Тепляковой и назвали ее сенсацией. Журналисты заставили своих читателей порассуждать, является ли ребенок гением или жертвой амбиций ее отца.

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мгу вуз теплякова
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