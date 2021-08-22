Власти Москвы отложили вопрос возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку

Москва, 22 августа. Вопрос о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь не будет подниматься в ближайшее время, заявил руководитель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.

Решение о временном закрытии этой темы принято столичным мэром Сергеем Собяниным. Однако он готов вернуться к обсуждению возвращения памятника на Лубянку при условии формирования единого мнения у москвичей по этому вопросу, пояснил Герасимов в беседе с РИА Новости.

Памятник первому руководителю советских спецслужб Феликсу Дзержинскому был открыт в 1958 году и располагался у здания КГБ на Лубянской площади. В августе 1991 года его снесли, с тех пор неоднократно поднимался вопрос о его возвращении.

Необычный памятник ранее возвели на Болотной площади в Москве. Скульптура получила название «Большая глина №4», ее автором стал швейцарский художник Урс Фишер.