Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 03:50
03:33
Общество
Губернатор Нижнего Новгорода Никитин доложил Путину о строительстве трассы М-12
03:32
Политика
Рабинович назвал унизительным подарок США на 30-летие независимости Украины
03:31
Шоу-бизнес
«Повредился в уме»: Отар Кушанашвили усомнился в адекватности Игоря Крутого
03:26
Экономика
ВЭБ профинансирует газохимический проект в Усть-Луге на сумму в 445 млрд рублей
03:07
Общество
Власти Москвы отложили вопрос возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку
02:51
Политика
Лондон намерен сотрудничать с Москвой и Пекином для борьбы с афганским кризисом
02:44
Общество
Водителям напомнили о правилах езды по пригородным трассам
02:31
Общество
Обязательный техосмотр для получения ОСАГО отменили в России
02:28
Общество
Врач Ярцева связала тяжелое течение COVID-19 у мужчин с особенностями психики
02:16
Общество
Норвежские ученые назвали главное отличие пневмонии от COVID-19
Все новости

Власти Москвы отложили вопрос возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку

  /   Обновлено: 22 августа 2021 03:21
Общество
Власти Москвы отложили вопрос возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку
wikipedia.org  /  A.Savin / CC BY-SA 3.0

Москва, 22 августа. Вопрос о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь не будет подниматься в ближайшее время, заявил руководитель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.

Решение о временном закрытии этой темы принято столичным мэром Сергеем Собяниным. Однако он готов вернуться к обсуждению возвращения памятника на Лубянку при условии формирования единого мнения у москвичей по этому вопросу, пояснил Герасимов в беседе с РИА Новости.

Памятник первому руководителю советских спецслужб Феликсу Дзержинскому был открыт в 1958 году и располагался у здания КГБ на Лубянской площади. В августе 1991 года его снесли, с тех пор неоднократно поднимался вопрос о его возвращении.

Необычный памятник ранее возвели на Болотной площади в Москве. Скульптура получила название «Большая глина №4», ее автором стал швейцарский художник Урс Фишер.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Москвы отложили вопрос возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку
москва лубянка памятник дзержинскому
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru