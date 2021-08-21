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Два автомобиля столкнулись около метро «Лесопарковая» в Москве
Происшествия
Два автомобиля столкнулись около метро «Лесопарковая» в Москве
pixabay.com/PD

Москва, 21 августа. Два автомобиля, в том числе один грузовик, попали в аварию на внутренней стороне МКАД около метро «Лесопарковая». Об этом сообщили в московском дептрансе.

Авария произошла вечером в Москве. Движение в сторону Профсоюзной улицы затруднено на 4,5 километра. В департаменте транспорта попросили водителей быть внимательными и, по возможности, планировать другой маршрут.

«Просим водителей, по возможности, планировать свой маршрут в объезд данного участка», — говорится в сообщении столичного ведомства.

Еще одна авария с участием грузовика произошла на трассе под Брянском. Столкновение большегруза с иномаркой Kia Spectra привело к госпитализации двух детей. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

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авария мкад дептранс
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