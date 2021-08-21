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Силовики задержали семь человек во время незаконной акции в Москве

  /   Обновлено: 21 августа 2021 20:48
Происшествия
Силовики задержали семь человек во время незаконной акции в Москве
pixabay.com

Москва, 21 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек, вышедших к зданию ФСБ на Лубянке на незаконные акции после признания телеканала «Дождь»1 иноагентом.

Среди задержанных оказалась и журналистка «Дождя» (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) Ксения Миронова, которая приходится невестой обвиняемому в госизмене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. В настоящее время незаконные митинги закончились.

Ранее стало известно, что «Дождь» включили в реестр СМИ-иноагентов после обращения ФАН в Генпрокуратуру.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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