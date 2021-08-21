Домодедово оказался самым выгодным аэропортом для вылетов за границу

Москва, 21 августа. Жителям столицы выгоднее всего вылетать в другие страны через аэропорт Домодедово, выяснили сотрудники онлайн-сервиса по бронированию билетов Aviasales.

Россияне могут улететь в Сербию из этого авиаузла всего за 18 тыс. рублей, билеты в Грецию и Болгарию пассажирам Домодедово обойдутся в 21 и 23 тыс. рублей соответственно. Перелет на Мальдивы из этой Воздушной гавани будет стоить москвичам около 26 тыс. рублей.

Рейсы по внутренним направлениям лучше всего приобретать во Внуково, обратили внимание специалисты. Москвичи смогут улететь в Петербург всего за 2 тыс. рублей, а стоимость билетов в южные города страны будет составлять около 4 тыс. рублей.

Краснодарский край оказался самым популярным регионом России среди жителей страны в период пандемии коронавируса. Более 9,5 млн путешественников посетили этот регион за последние семь месяцев.