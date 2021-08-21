Специалисты опровергли взрыв газа в доме на Малой Набережной

Москва, 21 августа. Правоохранители выясняют причину хлопка в квартире на Малой Набережной. Сотрудники «Мосгаза» обследовали помещение и установили, что детонации газа не было.

Газовые коммуникации в квартире, как и плита, остались целыми. Специалисты подтвердили и герметичность труб.

Согласно последним данным, хлопок унес жизни подростка и мужчины. Следователи возбудили дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте оружия. Причиной хлопка могло стать неизвестное устройство, которое один из погибших якобы принес домой.