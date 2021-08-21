В квартире на Малой Набережной в Москве сдетонировало взрывное устройство

Москва, 21 августа. Взрывное устройство неустановленного типа сдетонировало в квартире одного из домов по Малой Набережной улице в Москве. В результате ЧП погиб один взрослый и двое детей.

Взорвавшееся устройство, предположительно, могло быть самодельным, а не учебной гранатой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что его принес в дом 44-летний глава семейства. Мужчина положил взрывное устройство на шкаф. Оттуда его забрал 14-летний мальчик, впоследствии в квартире произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что 14-летний сын москвича погиб на месте. Позже скончался еще один человек.