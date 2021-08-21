Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 20:18
20:14
Политика
Глава МИД Украины обсудил с Нуланд предстоящий визит Зеленского в США
20:13
Весь мир
Китай готов провести переговоры с США по Афганистану
20:12
Общество
Онищенко напомнил о важной роли вакцинации детей от гриппа
20:11
Весь мир
МИД Великобритании опубликовал рекомендации для обеспечения безопасности англичан в Эфиопии
20:09
Спорт
«Зенит» сыграл вничью на выезде против «Уфы»
20:09
Общество
Домодедово оказался самым выгодным аэропортом для вылетов за границу
20:09
Весь мир
Армия Эфиопии отбила у сепаратистов город Гашена
20:05
Общество
Окружная благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Югре
20:05
Армия
В КНР рассказали, как ВС РФ обманули разведку США с помощью муляжей
20:02
Армия
Талибы гарантировали безопасность иностранных военных в аэропорту Кабула
Все новости

В квартире на Малой Набережной в Москве сдетонировало взрывное устройство

  /   Обновлено: 21 августа 2021 19:24
Происшествия
В квартире на Малой Набережной в Москве сдетонировало взрывное устройство
пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, 21 августа. Взрывное устройство неустановленного типа сдетонировало в квартире одного из домов по Малой Набережной улице в Москве. В результате ЧП погиб один взрослый и двое детей.

Взорвавшееся устройство, предположительно, могло быть самодельным, а не учебной гранатой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что его принес в дом 44-летний глава семейства. Мужчина положил взрывное устройство на шкаф. Оттуда его забрал 14-летний мальчик, впоследствии в квартире произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что 14-летний сын москвича погиб на месте. Позже скончался еще один человек.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В квартире на Малой Набережной в Москве сдетонировало взрывное устройство
москва квартира погибшие взрывное устройство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru